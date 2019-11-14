Нью-Йорк, США, , 21:56 — REGNUM Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш направил в Боливию своего специального представителя для содействия мирного разрешения кризиса в этой латиноамериканской стране. Об этом сегодня, 14 ноября, на брифинге заявил официальный представитель генерального секретаря Всемирной организации Стефан Дюжаррик.

По словам Дюжаррика, генсек ООН попросил Жана Арно отправиться в Боливию и начать взаимодействовать со всеми сторонами конфликта в этой стране. Также Арно предложит Боливии помощь ООН в вопросе поиска мирного разрешения кризиса.

Он подчеркнул, что мирное решение кризиса предполагает, в том числе, проведение транспарентных, инклюзивных и заслуживающих доверия выборов.

Арно отправиться в Боливию уже сегодня.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 октября в Боливии прошли выборы, победу на которых уже в первом туре одержал Эво Моралес, возглавляющий страну с 2006 года. Однако его соперник Карлос Меса итоги выборов не признал. 10 ноября боливийские силовики призвали Моралеса уйти в отставку на фоне уличных протестов. Лишившись поддержки армии и силовых структур, Моралес объявил о своей отставке и спешно покинул Боливию. Сейчас он находится в Мексике. Временным президентом стала оппозиционный сенатор Жанин Аньес.