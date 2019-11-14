Монтевидео, , 22:34 — REGNUM Избранный президент Аргентины Альберто Фернандес объявил, что бывший глава Боливии Эво Моралес всегда сможет найти убежище в этой южноамериканской стране с того момента, как Фернандес вступит в должность, — 10 декабря. Об этом сообщает мексиканское агентство La Jornada.

«Аргентина — это дом для всех боливийцев, и для меня в день вступления в должность президента будет честью принять в нашей стране Эво Моралеса и Альваро Гарсию», — сказал Фернандес во время пресс-конференции в столице Уругвая Монтевидео.

«Будь я президентом сейчас, я бы сразу предоставил им убежище», — заверил политик.

На данный момент Моралес находится в убежище в Мексике.