Стокгольм, , 21:53 — REGNUM Правительство Швеции отказалось выслать из страны шесть радикальных имамов, утверждая, что они не могут быть выдворены из Швеции, потому что для них существует риск подвергнуться пыткам по прибытию к себе на родину. Такой однозначный отказ вызвал критику со стороны Христианских демократов. Об этом 14 ноября заявила шведская газета Dagens Nyheter.

«Считают ли Христианские демократы, что шведское правительство должно таким образом нарушить основные положения Конституции, проигнорировать решения суда и выйти из Совета Европы и Европейской конвенции по правам человека?», — заявил министр юстиции Морган Йоханссон в ответ на критику парламентариев.

В свою очередь лидер Умеренной коалиционной партии Ульф Кристерссон считает, что правительство не приняло вовремя соответствующего законодательства для недопущения возникновений подобных ситуаций. В то же время лидер Христианских демократов Эбба Буш Тур заявила о том, что правительство «несет ответственность за освобождение шести радикальных исламистов».