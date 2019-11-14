Бразилиа, , 21:30 — REGNUM Лидеры стран группы БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) призывают все юрисдикции к скорейшей ратификации многосторонней конвенции о взаимной административной помощи по налоговым делам. Об этом сказано в итоговой декларации саммита БРИКС, прошедшего в Бразилии.

В декларации сказано, что лидеры БРИКС — Жаир Болсонару, Владимир Путин, Нарендра Моди, Си Цзинпин и Сирил Рамафоса приветствуют недавние успехи в области обеспечения прозрачности налогообложения, в том числе существенный прогресс в сфере автоматизированного обмена информацией в целях налогообложения.

В то же время лидеры БРИКС призывают все страны мира как можно скорее подписать и ратифицировать многостороннюю конвенцию о взаимной административной помощи по налоговым делам.

Лидеры БРИКС подчеркивают, что они активизируют свои усилия по противодействию размыванию налоговой базы, а также борьбу с выводом прибыли из-под налогообложения.