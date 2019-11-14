Бишкек, , 21:26 — REGNUM Правительство Киргизии планирует пересмотреть условия соглашения по газопроводу в Китай, о чем уже уведомили китайские власти. Об этом на заседании парламента завил премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев, передает «24.kg».

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Также он сообщил депутатам о том, что правительство ведет переговоры с двумя инвесторами, которые обещают заняться реализацией проекта по строительству новой теплоэлектроцентрали.

Говоря о ситуации вокруг Верхненарынского каскада ГЭС, глава правительства отметил, что инвесторы проявляют интерес к этому проекту, но все упирается в продолжающиеся судебные разбирательства с российской корпорацией «Русгидро», которая требует от киргизской стороны возместить ей $37 млн (около 2,4 млрд рублей).

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