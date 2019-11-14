Прага, , 21:26 — REGNUM Посол России в Чехии Александр Змеевский вызван в МИД страны из-за включения 12 ноября чешской организации «Человек в беде» в перечень нежелательных иностранных и международных неправительственных организаций, сообщает 14 ноября пресс-служба внешнеполитического ведомства Чехии.

Уточняется, что с послом РФ встретился замминистра иностранных дел Мартин Повейшил, так как глава МИД Чехии Томаш Петршичек был в зарубежной поездке.

МИД Чехии сообщает, что российского посла попросили объяснить причины включения организации «Человек в беде» в список организаций, деятельность которых нежелательна в России.

При этом глава МИД Чехии уже заявил, что дальнейшие шаги по этому вопросу будут координироваться на международном уровне.

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