Бишкек, , 21:25 — REGNUM В Киргизии учрежден совет по защите прав военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, членов их семей, лиц уволенных с военной службы и гражданского персонала Вооруженных сил и правоохранительных органов. Об этом 14 ноября, сообщила пресс-служба омбудсмена.

Новый орган при уполномоченном республики по правам человека будет заниматься решением вопросов связанных с нарушением прав киргизстанских силовиков и разработкой мероприятий по улучшению социального и правового положения военнослужащих.

Отмечается, что решения совета по защите прав военнослужащих и правоохранителей будут носить рекомендательный характер.