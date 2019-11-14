Нью-Дели, , 21:36 — REGNUM Ведущая оппозиционная партия Индии «Индийский национальный конгресс» (ИНК) призвал ответственные правоохранительные ведомства государства провести беспристрастное расследование дела Rafale. Об этом 14 ноября сообщило индийское новостное издание NDTV Khabar.

В официальном заявлении представитель ИНК Рандип Сурджевала заявил: «Зря правящая «Бхаратия джаната парти» (БДП) торжествует по поводу решения Верховного суда Индии по делу Rafale». По словам оппозиционера, коллегия судей во главе с председателем Верховного суда Индии Ранджаном Гогои не исключает возможности проведения дополнительного расследования. «Суд не может собрать новые доказательства, зато это могут сделать беспристрастные государственные ведомства», — заключил Рандип Сурджевала.

Напомним, что 14 ноября Верховный суд Индии отклонил петиции против правительства Индии во главе с премьер-министром Нарендрой Моди по делу Rafale. Ранее, в 2016 году, была заключена сделка о покупке Индией 36 многоцелевых французских истребителей Rafale на сумму 590 млрд рупий (примерно 8,3 млрд долларов). Это соглашение вызвало негативную реакцию среди индийской общественности и оппозиционных сил. Главным камнем преткновения стала завышенная цена истребителей, что породило множество предположений о наличии коррупционной составляющей в этой сделке.