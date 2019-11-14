Челябинск, , 21:10 — REGNUM Челябинск продолжают готовить к международным мероприятиям, которые пройдут в 2020 году в рамках саммитов ШОС и БРИКС. Об этом журналистам заявил губернатор области Алексей Текслер.

Глава Южного Урала отметил, что на саммите БРИКС в Бразилии президент России Владимир Путин подтвердил: большая часть мероприятий в рамках саммитов следующего года будет именно в Челябинске. «Уверен, мы достойно встретим гостей, а город получит новый импульс развития», — сказал Текслер.

Как сообщало ИА REGNUM, изначально в столице Южного Урала собирались провести саммиты ШОС и БРИКС. Но эти планы не осуществились. В июле Владимир Путин объявил о том, что их примет Петербург. А Челябинску достанутся лишь околосаммитовские мероприятия.

По некоторым данным, город просто не успевал подготовиться к таким крупным международным мероприятиям. Это и стало причиной для их переноса.