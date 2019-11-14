Мумбаи, Индия, , 21:51 — REGNUM Политический кризис в Махараштре индийском штате Махараштра будет урегулирован через 20 дней. По сообщению индийского новостного издания «NDTV Khabar», именно столько времени потребуется ультраправой партии «Шив сена» и оппозиционной коалиции «Индийского национального конгресса» (ИНК) и «Партии националистического конгресса» (ПНК) для выработки условий формирования правительства в штате.

Источники в высшем партийном руководстве ПНК сообщили изданию, что три указанные политические силы сформировали согласительный комитет по выработке взаимоприемлемых условий для создания коалиции в Махараштре. «Представителям ПНК, ИНК и «Шив сены» удаётся достаточно быстро и легко достигать консенсуса даже по самым спорным вопросам политической повестки. Мы сформируем правительство в Махараштре уже через 20 дней», — заключил информатор издания.

Напомним, что 21 октября состоялись выборы в законодательное собрание штата Махараштра. По итогам голосования победу одержала правящая коалиция «Бхаратия джаната парти» (БДП) и «Шив сены», однако данный альянс распался из-за внутренних разногласий по вопросу распределения министерских портфелей. После отказа БДП сформировать правительство в Махараштре в одиночку и затянувшихся переговоров «Шив сены», ИНК и ПНК по вопросу создания коалиции, президент Индии Рам Натх Ковинд ввел в штате президентское правление. Это означает роспуск законодательного собрания Махараштры и передачу всех полномочий местных органов власти федеральному правительству.