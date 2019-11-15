Приштина, , 08:49 — REGNUM Верховный суд отклонил все жалобы, в том числе аппеляцию движения «Самоопределение», «Демократического союза Косово» и других партий, которые потребовали отменить решение апелляционной комиссии о том, что голоса из Центральной Сербии будут аннулированы. Суд постановил ЦИК не включать эти голоса в результаты выборов, пишет новостное агенство Tanjug 14 ноября.

«Верховный суд рассмотрел и принял решение по всем жалобам партий в законодательные сроки. Верховный суд получил семь жалоб депутатов от различных политических партий. После судебных прений обращение депутата «Демократического союза Косово» (ДСК) было отклонено, апелляция депутата «Демократической турецкой партии Косово» (KDTP), две жалобы депутата от движения «Самоопределение», жалоба депутата от «Демократической партии Ашкали» и апелляция депутата «Прогрессивной демократической партии» (PDS)» также не были учтены, — говорится в заявлении Верховного суда.

Ранее избирательная Комиссия по апелляциям потребовала у Центральной избирательной комиссии Косово пересчитать бюллетени 1472 избирательных участков и аннулировать голоса, которые были отданы избирателями из Центральной Сербии в ходе внеочередных парламентских выборов в Косово.