Кишинёв, , 20:31 — REGNUM Президент Молдавии Игорь Додон привел к присяге новое правительство республики во главе с премьер-министром Ионом Кику. Церемония приведения к присяге прошла сегодня, 14 ноября, в присутствии журналистов в администрации президента сразу после того, как парламент утвердил новый состав правительства.

«Поздравляю вас с вотумом доверия, который вы получили сегодня, и желаю успеха», — сказал президент Молдавии Игорь Додон.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 ноября в отставку было отправлено коалиционное правительство Майи Санду. Это знаменовало распад правящей коалиции, сформированной после парламентских выборов Партией социалистов Молдавии и проевропейским блоком Acum («Сейчас»).

Чтобы преодолеть кризис, Додон выдвинул на должность премьер-министра Иона Кику. В новый кабинет министров вошли несколько представителей администрации президента. Так, министром иностранных дел и евросоюзной интеграции стал советник Додона Аурел Чокой. Министром культуры, образования и исследований стал другой советник Додона Корнелиу Попович.