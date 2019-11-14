Ла-Пас, , 20:22 — REGNUM И.о. президента Боливии Жанин Аньез обещает не допустить бывшего президента Эво Моралеса и вице-президента Альваро Гарсию Линеру на новые президентские выборы, 14 ноября передает агентство Reuters.

Дата новых выборов президента Боливии пока не назначена. По закону, Аньез должна объявить о них в течение 90 дней после вступления в должность.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 ноября президент Боливии Моралес ушел в отставку. В настоящий момент он находится в Мексике.

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