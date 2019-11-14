Берлин, , 22:33 — REGNUM Министерство иностранных дел Германии выступило за скорейшее проведение президентских выборов в Боливии в течение ближайших трёх месяцев и воздержалось назвать сенатора от оппозиции Жанин Аньес временно исполняющей обязанности президента южноамериканской страны. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.

В своих заявлениях после государственного переворота и отставки Эво Моралеса МИД ФРГ, в отличие от некоторых других западных стран, не называет Аньес временной главой Боливии, отмечается на сайте amerika21.de.

На сайте говорится, что подобную осторожность германская дипломатия проявляет для того, чтобы не повторить ошибку с признанием Хуана Гуайдо в качестве президента Венесуэлы, подвергнутым критике экспертным комитетом Бундестага.