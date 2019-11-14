Москва, , 20:07 — REGNUM Выводы Совместной следственной группы (JIT) о причастности российских должностных лиц к крушению Boeing рейса MH17 16 июля 2014 г. — не результат расследования, а заранее приготовленное обвинение, заявила 14 ноября журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Комментируя очередное заявление JIT о том, что Москва так помогала ДНР, что в итоге лайнер был сбит из «Бука», Захарова указала на недостоверность ряда обнародованных международной группой материалов: часть из них просто фальшивка.

Захарова «Вердикт, приговор был уже вынесен сразу, а всё остальное — подгонка материалов, которые бы с точки зрения той группы свидетельствовали в пользу выбранной тактики обвинения».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 ноября JIT объявила, что ищет новых свидетелей по катастрофе MH17, и выложила записи разговоров, заявляя, что российские высокопоставленные лица «оказались» связаны с ДНР «более тесно», чем ей было известно до сих пор.

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