Киев, , 19:58 — REGNUM Днепровский районный суд Киева вынес приговор мужчине, распространившему заведомо ложные сведения об угрозе теракта в метрополитене. Об этом 14 ноября сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

В июле 2018 года злоумышленник сообщил в полицию о взрывном устройстве, якобы заложенном на станции киевского метро «Гидропарк». Никаких взрывоопасных предметов и веществ на станции обнаружено не было.

Сообщается, что при рассмотрении дела суд принял во внимание тот факт, что ранее подсудимый уже признавался виновным в заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве. С учётом повторного совершения преступления мужчина был приговорён к шести годам лишения свободы.