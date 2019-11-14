Рига, , 20:35 — REGNUM Ограничение преподавания на языках национальных меньшинств в частных школах признано соответствующим Конституции Конституционным судом Латвии. Об этом 14 ноября сообщил юрист и правозащитник Алексей Димитров на своей странице в Facebook.

Суд указал, что возможности преподавания в школах на языках национальных меньшинств сохраняются в ограниченном объёме.

Государственным языком в Латвии является латышский, русский язык, который является родным для 40% населения, имеет в стране статус иностранного.

Сейм Латвии в 2018 году принял в окончательном чтении поправки к закону об образовании, согласно которым в стране начался постепенный переход к обучению на латышском языке в школах нацменьшинств. К 1 сентября 2021 года запланирован полный перевод обучения в школах на латышский язык. Также Сейм поддержал прекращение обучения на русском языке в частных школах и вузах.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович выразила обеспокоенность языковыми реформами в сфере образования в Латвии, в частности, введением запрета преподавания на русском языке в школах и вузах.

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