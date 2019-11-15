Белград, , 08:52 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич сообщил президенту Европейской народной партии (ЕНП) Жозефу Дола, что он не поедет в Загреб, где 20 и 21 ноября состоится съезд EНП.

Александр Вучич в своём письме поблагодарил Жозефа Дола за приглашение выступить на Конгрессе 20 ноябре в Загребе в качестве председателя Сербский прогрессивной партии, пишет ежедневная газета Blic 14 ноября.

Он заявил, что подготовил «серьезный анализ событий в регионе, а также план действий на будущее». Тем не менее, он заявил, что в последние недели продолжается настоящая истерия почти во всех хорватских СМИ по поводу его прибытия.

«Я хочу добавить, что никаких реальных причин для такого рода травли нет и не было. Кроме того, отдельные круги в хорватском обществе не могут смириться с усилившейся ролью Сербии и с тем фактом, что её экономика интенсивно развивается, а также с тем, что в политическом плане она больше не на коленях», — отметил Александр Вучич.

Он добавил, что он «ничего не боится» и многократно оказывал сопротивление таким нападкам.