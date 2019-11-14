Амстердам, , 19:50 — REGNUM Запись разговоров между лидерами ДНР и высокопоставленными российскими чиновниками, которые якобы велись в 2014 г. и якобы имеют отношение к крушению Boeing 777 рейса MH17 (16 июля 2014 г.) выложены в открытый доступ, заявила 14 ноября Совместная следственная группа (JIT).

Эта группа заявляет, что «собирает сведения о тех, кто отдал приказы в военной и административной иерархической структуре, в результате которых стало возможным сбить лайнер рейса MH17 на востоке Украины из ЗРК «Бук».

»Недавний анализ показаний свидетелей и другой информации показал, что влияние России на ДНР выходило за рамки военной поддержки, и отношения между российскими чиновниками и лидерами ДНР были, по-видимому, более тесными», — сообщили в JIT.

Упоминаются имена Гиркина, Бородая, а также Сергея Шойгу.

Напомним, расследование катастрофы рейса MH17, в которой погибли 298 человек, ведётся уже пять лет. Расследование ведёт JIT, в которую вошли представители Нидерландов, Бельгии, Австралии и Украины.

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