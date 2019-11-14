Москва, , 19:40 — REGNUM Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства в дела РФ обратится к правоохранительным органам, чтобы они изучили работу дочернего проекта «Радио Свобода» — ресурса «Северные реалии». Об этом журналистам заявил глава комиссии и председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, передаёт корреспондент ИА REGNUM 15 ноября.

«Это медиапроект американского «Радио Свобода», финансируемого из бюджета конгресса США, который за два месяца успел нарушить огромное количество российских законов. Я уже не говорю про выборы», — заявил Пискарев журналистам.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, комиссия также зафиксировала нарушение российских законов со стороны СМИ и некоммерческих организаций из 12 стран Европы и США в Москве, Санкт-Петербурге и ещё 17 регионов РФ.