Бишкек, , 19:35 — REGNUM Власти Киргизии намерены заключить новое соглашение с правительством Великобритании после ее выхода из Евросоюза. Об этом первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов заявил в ходе состоявшегося в Лондоне киргизско-британского инвестиционного форума, передает пресс-служба правительства.

По его словам, в Киргизии внимательно следят за событиями, происходящими в Соединенном Королевстве.

«Мы уважаем выбор британского народа, выраженный на референдуме три года назад, и ждем заключения нового соглашения, которое определит пути развития дальнейших торговых и экономических отношений после выхода страны из ЕС», — подчеркнул киргизстанский чиновник.

ИА REGNUM напоминает, что ранее чиновники Евросоюза отсрочили выход Великобритании из этого политико-экономического блока до 31 января 2020 года. Текущая отсрочка Brexit стала третьей по счету за несколько лет переговоров между Лондоном и Брюсселем.