Иерусалим, , 19:35 — REGNUM Из сектора Газа после сообщений о перемирии была выпущена ракета, перехваченная израильской системой ПРО, сообщает 14 ноября пресс-служба армии обороны Израиля.

Ракета была перехвачена системой «Железный купол», уточняет пресс-служба.

По информации израильских военных, после сообщений о перемирии в граничащих с Газой районах Израиля уже дважды объявлялась угроза ракетного обстрела.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 ноября палестинская группировка «Исламский джихад» и Израиль договорились о прекращении огня с 06:30 мск.

Напомним, крупнейшее за последние несколько месяцев обострение обстановки на границах Израиля и палестинского анклава, во время которого из Газы было выпущено около 450 ракет, произошло после уничтожения израильскими военными одного из руководителей «Исламского джихада» Бахи Абу аль-Ата.

Читайте ранее в этом сюжете: Жертвами ударов армии Израиля по сектору Газа стали 34 человека — СМИ