Магнитогорск, Челябинская область, , 19:31 — REGNUM Сотрудники станции скорой помощи челябинского Магнитогорска будут продолжать борьбу за повышение надбавок. Об этом говорится в их благодарственном письме, которое опубликовано в сообществе «Марксистский кружок Магнитогорск» на просторах соцсети «ВКонтакте».

В обращении говорится о том, что возникший резонанс дал свои плоды. Медиков услышали и начали с ними договариваться. И в этом заслуга в том числе жителей города и всей Челябинской области. Но борьба не заканчивается.

«Предложенные подачки в виде 50% доплат за ночные часы и 100% за выход в неполную бригаду, коллектив не могут удовлетворить. Это не конец борьбы, а изменение интенсивности давления», — говорится в обращении.

Также медики отмечают, что имеют немало способов воздействия на своё руководство, и эти способы пока остаются в арсенале.

Как сообщало ИА REGNUM, сотрудники скорой помощи требовали увеличения причитающихся им выплат. Они собирались выйти на пикет, который власти разрешили провести 17 ноября. Но после переговоров с чиновниками граждане отказались от акции протеста.

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