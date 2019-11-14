Манагуа , , 19:47 — REGNUM Министр иностранных дел Боливии Диего Пари заявил, что команда свергнутого президента Эво Моралеса пользуется колоссальной поддержкой у народа. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.

Дипломат подчеркнул, что Моралес ушёл в отставку под давлением, поскольку он не хотел брать на себя ответственность за гибель боливийцев.

С 13 ноября Пари находится в столице Никарагуа Манагуа. 14 ноября он примет участие в заседании Политического совета «Боливарианского альянса для народа наших Америк» (АЛБА).