Псков, , 19:19 — REGNUM Глава Печорского района Псковской области Дмитрий Сопотов сложил с себя полномочия главы района сегодня, 14 ноября, после скандала с обнародованным в интернете видео, на котором он нецензурно общается с полицейскими. Обращение Сопотова к жителям Печорского района опубликовало «Псковское агентство информации».

В обращении Сопотов приносит извинения сотрудникам полиции и жителям Печорского района.

Дмитрий Сопотов «По этическим основаниям считаю невозможным продолжать далее свою работу на посту главы района и в качестве секретаря местного отделения партии. У меня была встреча с губернатором, на которой я проинформировал его о своём решении. Я не хочу подводить нашего губернатора и не хочу, чтобы мой поступок бросал тень на партию «Единая Россия». Извините меня».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, после утечки видео в интернет в отношении Сопотова по инициативе губернатора Псковской области Михаила Ведерникова была назначена служебная проверка.

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