Псков, 14 ноября 2019, 19:19 — REGNUM Глава Печорского района Псковской области Дмитрий Сопотов сложил с себя полномочия главы района сегодня, 14 ноября, после скандала с обнародованным в интернете видео, на котором он нецензурно общается с полицейскими. Обращение Сопотова к жителям Печорского района опубликовало «Псковское агентство информации».
В обращении Сопотов приносит извинения сотрудникам полиции и жителям Печорского района.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, после утечки видео в интернет в отношении Сопотова по инициативе губернатора Псковской области Михаила Ведерникова была назначена служебная проверка.
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