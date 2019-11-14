Ла-Пас, , 19:29 — REGNUM Новым председателем нижней палаты боливийского парламента избран депутат от партии Эво Моралеса «Движение к социализму» Симон Серхио Чоке. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.

Накануне на заседании под председательством первого заместителя председателя Палаты Сусаны Риверо была принята отставка предыдущего главы государственного органа Виктора Борды. Чоке будет возглавлять Палату депутатов в 2019—2020 гг.

Напомним, Виктор Борда подал в отставку после того, как сторонники оппозиции взяли в заложники его брата. В тот же день уйти в отставку был вынужден и президент Эво Моралес.