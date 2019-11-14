Москва, , 19:10 — REGNUM Демарш украинского министра обороны Андрея Загороднюка по поводу того, что Россия — это враг Украины, стало реакцией на интервью Игоря Коломойского, заявил 14 ноября политолог Александр Асафов в эфире Sputnik.

Назвав заявление Загороднюка нелепым и бессодержательным, Асафов пояснил:

«Представители киевской политической элиты, очевидно, испытывают неловкость от громких заявлений господина [Игоря] Коломойского в интервью американской газете».

Киеву, отмечает эксперт, пришлось как-то реагировать на слова Коломойского, что надо дружить с Россией, «но взять за это много денег». Смутили Киев и другие высказывания соотечественника. Пришлось как-то реагировать, сформулировать какую-то полицию, отмечает политолог.

Асафов «И вот она изложена таким незатейливым образом».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Загороднюк 14 ноября в соцсети написал, что уже пять лет считает Россию врагом.

Загороднюк «Если же враг — Россия, то с врагом говорят только или языком оружия, или языком опытных дипломатов. С этой страной невозможны финансово-экономические отношения».

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