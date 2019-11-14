Москва, 14 ноября 2019, 19:10 — REGNUM Демарш украинского министра обороны Андрея Загороднюка по поводу того, что Россия — это враг Украины, стало реакцией на интервью Игоря Коломойского, заявил 14 ноября политолог Александр Асафов в эфире Sputnik.
Назвав заявление Загороднюка нелепым и бессодержательным, Асафов пояснил:
Киеву, отмечает эксперт, пришлось как-то реагировать на слова Коломойского, что надо дружить с Россией, «но взять за это много денег». Смутили Киев и другие высказывания соотечественника. Пришлось как-то реагировать, сформулировать какую-то полицию, отмечает политолог.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Загороднюк 14 ноября в соцсети написал, что уже пять лет считает Россию врагом.
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