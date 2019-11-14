Москва, , 19:08 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин считает важным увеличить объёмы финансирования Нового банка развития БРИКС к национальных валютах стран-участниц организации. Об этом он заявил на встрече с членами делового совета БРИКС и Нового банка развития, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Хотел бы предложить увеличить долю финансирования проектов в национальных валютах стран БРИКС», — сказал Путин.

Он напомнил, что в России на сегодняшний день наблюдается устойчивая макроэкономическая ситуация, рубль свободно конвертируется, и его можно активнее использовать для расчетов между странами БРИКС.