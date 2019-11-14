Ла-Пас, , 18:34 — REGNUM Исполняющая обязанности президента Боливии Жанин Аньес назвала «позорными» высказывания бывшего боливийского лидера Эво Моралеса, а правительство Боливии подаст протест Мексике из-за предоставления ему убежища. Соответствующую информацию обнародовало издание Razon.

«Мексика должна будет потребовать у господина Эво Моралеса соблюдать протоколы о предоставлении убежища и не подстрекать страну. Я считаю то, что он делает, совершенно позорным», — сказала Жанин Аньес.

По её словам, бывший президент Боливии нарушает все протоколы для людей, которым предоставлено политическое убежище.