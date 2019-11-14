Москва, 14 ноября 2019, 18:33 — REGNUM Требовать изменений в российско-белорусский договор о взаимных усилиях по охране границы Минск может, но работать над ним будут министерства иностранных дел РФ и Белоруссии, а также пограничные службы, заявил 14 ноября член Совфеда Владимир Джабаров в интервью «360».
Комментируя заявление Лукашенко о том, что договор нужно пересмотреть, поскольку иностранцев, въехавших через Белоруссию, не пускают в Россию, Джабаров отметил:
Поэтому иностранцы не могут попасть в РФ через Белоруссию, и их отправляют въезжать «через Латвию».
Ранее Лукашенко заявил:
Он призвал внести изменения в российско-белорусский договор, срок которого истекает в этом месяце.
Напомним, договор о совместных усилиях в охране внешней границы Союзного государства заключён в 1995 году и каждые пять лет автоматически продлевался. В очередной раз он должен был быть продлён в ноябре 2019 г.
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