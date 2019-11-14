Москва, , 18:33 — REGNUM Требовать изменений в российско-белорусский договор о взаимных усилиях по охране границы Минск может, но работать над ним будут министерства иностранных дел РФ и Белоруссии, а также пограничные службы, заявил 14 ноября член Совфеда Владимир Джабаров в интервью «360».

Комментируя заявление Лукашенко о том, что договор нужно пересмотреть, поскольку иностранцев, въехавших через Белоруссию, не пускают в Россию, Джабаров отметил:

«Пункты пропуска для иностранцев, которые въезжают на территорию России, известны: это Санкт-Петербург и так далее, — но не через прямую нашу границу. Тем более для автомобилей».

Поэтому иностранцы не могут попасть в РФ через Белоруссию, и их отправляют въезжать «через Латвию».

Ранее Лукашенко заявил:

«Если иностранец въехал на территорию Союзного государства через границу под Брестом, то уже под Смоленском его не пропустят дальше даже при наличии российской визы».

«Возвращайся обратно и заезжай через Латвию». Что это за абсурд? И этот вопрос с россиянами надо решать». Лукашенко «Общее пространство Белоруссии и России. Нет, говорят:

Он призвал внести изменения в российско-белорусский договор, срок которого истекает в этом месяце.

Напомним, договор о совместных усилиях в охране внешней границы Союзного государства заключён в 1995 году и каждые пять лет автоматически продлевался. В очередной раз он должен был быть продлён в ноябре 2019 г.

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