Вашингтон, , 18:30 — REGNUM Североатлантический альянс обеспокоен технологическим лидерством Китая, заявил 14 ноября генсек НАТО Йенс Столтенберг на Промышленном форуме-2019 в Вашингтоне.

По его словам, Китай на данный момент становится мировым лидером в различных технологических сферах — от квантовых исчислений до передовых межконтинентальных ракет, гиперзвукового оружия, а также новых беспилотников.

Генсек альянса подчеркнул, что это пример рождения самых передовых технологий в странах, не являющихся членами НАТО.

«НАТО — это самый мощный и самый успешный альянс в истории. Значительная часть нашего успеха заключается в технологическом преимуществе над нашими вероятными противниками», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, на данный момент Китай располагает вторым в мире военным бюджетом, а также проводит качественную модернизацию своих вооружённых сил.

Читайте ранее в этом сюжете: В Чехии заявили о необходимости пересмотреть некоторые правила в НАТО