Аддис-Абеба, , 19:17 — REGNUM Генеральная прокуратура Эфиопии объявила, что готовится выдвинуть официальные обвинения на этой неделе против подозреваемых в попытке государственного переворота, которая произошла 22 июня 2019 года в региональном штате Амхара. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Fana.

На пресс-конференции генеральный прокурор Эфиопии Бырхану Цегайе заявил, что в результате попытки государственного переворота во главе с бригадным генералом Асамнэу Циге 15 человек были убиты и 20 получили ранения. После данных инцидентов были выданы ордера на арест 70 подозреваемых, и 31 из них уже взяты под стражу. По словам прокурора, банковские счета 22 подозреваемых были заморожены.

Кроме того, по словам Бырхану, в связи с инцидентом было изъято и конфисковано несколько единиц оружия, мобильных телефонов, иностранных и местных банкнот и пять транспортных средств. И в настоящее время ведется подготовка к предъявлению обвинений 78 подозреваемым (55 из Бахыр-Дара и 23 из Аддис-Абебы).

Напомним, что начальник штаба Национальных сил обороны Эфиопии генерал Сир Меконнен, глава региона Амхара Амбахэу Меконнен и его советник Эйзез Васи, генеральный прокурор штата Амхара Мыгбару Кебебе и генерал-майор Гезза Абера были убиты в результате неудачной попытки государственного переворота.