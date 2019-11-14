Гонконг, Китай, , 18:13 — REGNUM Демонстрантам в очередной раз удалось захватить улицы делового центра Гонконга, 14 ноября передает агентство Associated Press.

Беспорядки в центре Гонконга продолжаются четвертые сутки. Ночью полиции удается расчистить улицы, днем все повторяется снова.

В кампусах университетов Гонконга протестующие находятся несколько дней без перерыва. Здания укреплены баррикадами, полиции не удается вытеснить демонстрантов.

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