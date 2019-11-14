* талибы — запрещённая в России организация

Асадабад, Афганистан, , 19:18 — REGNUM 13 ноября высокопоставленный командир Национальной армии Афганистана на востоке страны заявил, что на территории афганской провинции Кунар (столица провинции — г. Асадабад) группа боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) напала на патруль Национальных сил безопасности и обороны Афганистана.

По сообщению афганского новостного издания «Bakhtar News Agency», столкновение между Национальными силами безопасности Афганистана и талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) произошло на территории уезда Газиабад провинции Кунар.

По словам высокопоставленного командира Национальной армии Афганистана на востоке страны, в ходе боя Национальными силами безопасности и обороны было ликвидировано по меньшей мере девять боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

На данный момент официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали данную информацию.