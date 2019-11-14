Аддис-Абеба, , 19:15 — REGNUM Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед созвал встречу с лидерами конкурирующих, а также часто открыто воюющих, политических партий, действующих в эфиопских региональных государствах Оромия и Амхара. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Fana.

Встреча была организована администрацией премьера после событий, которые привели к гибели сотен людей и уничтожению их имущества в результате массовых межэтнических столкновений в обоих регионах.

По словам премьер-министра, переговоры направлены на содействие диалогу между политическими партиями, действующими в двух регионах, с целью выработки общей повестки дня, отвечающей потребностям и чаяниям народа.

Премьер-министр Абий подчеркнул важность межпартийного политического взаимодействия, которое бы не причиняло вреда гражданам, и призвал лидеров политических партий сыграть свою ключевую роль в стабилизации и установлении мира в Оромии и Амхаре.

Встреча в Аддис-Абебе последовала за серией раундов переговоров, проведенных за последние недели с другими ключевыми игроками, оперирующими в обоих регионах.