Кабул, , 19:37 — REGNUM 13 ноября официальный представитель Министерства иностранных дел Исламской Республики Афганистан заявил, что глава внешнеполитического ведомства Идрис Заман встретился с послом Великобритании в Кабуле Элисон Блейк.

По сообщению афганского новостного издания «Bakhtar News Agency», в ходе встречи стороны обсудили двустороннее сотрудничество, последние события в регионе и мире, а также мирный процесс в Афганистане.

В ходе встречи министр иностранных дел Афганистана представил послу Великобритании информацию по мирному плану правительства, состоящему из семи пунктов. Глава внешнеполитического ведомства выразил глубокую признательность Великобритании за оказываемую Афганистану поддержку в деле восстановления страны.

В свою очередь Элисон Блейк вновь подтвердила приверженность Великобритании делу установлению мира в Афганистане, пообещав оказывать центральному правительству всю необходимую поддержку.

Стороны условились и далее развивать партнёрские отношения во многих сферах с целью достижения общих целей.