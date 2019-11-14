Сари-Пуль, Афганистан, , 19:31 — REGNUM 13 ноября официальные представители 209 корпуса Национальной армии Афганистана заявили, что на территории афганской провинции Сари-Пуль (столица провинции — Сари-Пуль) в результате операции, проведенной Национальными силами безопасности и обороны, было ликвидировано по меньшей мере 22 боевика движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), еще семь получили ранения различной степени тяжести.

По сообщению афганского новостного издания «Bakhtar News Agency», операция Национальных сил безопасности и обороны Афганистана по уничтожению талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) была проведена на территории уезда Сайад провинции Сари-Пуль.

По словам официальных представителей 209 корпуса Национальной армии Афганистана, среди талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), ликвидированных Национальными силами безопасности и обороны, числятся два командира группировки.

На данный момент официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали данную информацию.