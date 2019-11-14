* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, , 19:11 — REGNUM 13 ноября члены Национальной ассамблеи Исламской Республики Афганистан подвергли серьёзной критике решение правительства освободить трех высокопоставленных членов сети «Хаккани» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», члены нижней палаты парламента Афганистана требуют вызвать Генерального прокурора страны на заседание Национальной ассамблеи Афганистана, чтобы он разъяснил обстоятельства освобождения лидеров сети «Хаккани» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Некоторые члены парламента охарактеризовали это решение афганского правительства как государственную измену, заявляя, что правительство предало афганский народ.

В свою очередь спикер нижней палаты Национальной ассамблеи Афганистана заявил, что решение освободить заключенных из числа членов сети «Хаккани» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) было принято в соответствии с законами Афганистана.

Высокопоставленные члены сети «Хаккани» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Анас Хаккани, Хаджи Мали Хан и Хафиз Рашид были освобождены правительством Афганистана в рамках обмена пленными. В свою очередь движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) должно освободить двух профессоров Американского университета в Афганистане, которые ранее были похищены группировкой.