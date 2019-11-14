* талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 19:19 — REGNUM 13 ноября глава Центра информации правительства Исламской Республики Афганистан Фироз Башар заявил, что международные партнеры заверили правительство, что освобождённые из тюрьмы лидеры сети «Хаккани» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не вернутся на поле боя, а направятся в Катар и останутся там.

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», правительство Афганистана надеется, что освобождение высокопоставленных членов сети «Хаккани» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) позволит снизить уровень насилия в стране и поспособствует вступлению движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в прямые переговоры с правительством.

Высокопоставленные члены сети «Хаккани» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Анас Хаккани, Хаджи Мали Хан и Хафиз Рашид были освобождены правительством Афганистана в рамках обмена пленными. В свою очередь движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) должно освободить двух профессоров Американского университета в Афганистане.

Источники, близкие к движению «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщают, что к настоящему моменту освобождённые члены группировки не прибыли в Катар.