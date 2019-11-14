Бразилиа, , 18:08 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин считает, что страны группы БРИКС — Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР — должны инициативно взять на себя лидирующую роль в Организации Объединенных Наций. Об этом президент России сказал сегодня, 14 ноября, в рамках пленарной сессии саммита БРИКС в Бразилии.

По словам президента России, страны БРИКС должны активнее и в постоянном режиме заниматься продвижением позитивной повестки дня. Тем самым страны БРИКС объединят вокруг себя единомышленников для совместного решения ключевых глобальных и региональных проблем.

Напомним, что ключевую роль в ООН играют постоянные члены Совета Безопасности, обладающие правом вето, — это Россия, Китай, США, Великобритания и Франция. Эти страны могут заблокировать любую резолюцию.