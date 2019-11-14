Гонконг, Китай, 14 ноября 2019, 18:03 — REGNUM Полиция Гонконга заявляет, что протестующие «стали на шаг ближе к терроризму» за четыре дня массовых беспорядков в городе, 14 ноября передает агентство Associated Press.
По словам представителя полиции Це Чун-Чунга, стражи порядка «полны решимости» остановить насилие, и «приветствуют любые меры, которые могут помочь… восстановлению общественной безопасности и порядка».
Тем не менее, несмотря на самые разрушительные беспорядки за пять месяцев, власти Гонконга отказались вводить комендантский час.
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