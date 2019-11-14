Анкара, , 19:30 — REGNUM Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган по возвращении в Анкару из США, где он два дня пребывал с рабочим визитом, провел пресс-конференцию. На вопрос журналиста «Вашим врагом является Россия или США?» глава турецкого государства ответил: «Разве возможна подобная политическая концепция? Конечно, я кое-что сказал там и по этому поводу, а именно — я не хочу заводить для себя врагов. Я хочу, чтобы и Россия, и США были дружественными для нас странами».

По сообщению турецкого новостного агенства Anadolu Ajansı, Реджеп Тайип Эрдоган отметил: «Мы знаем, кто стоит за попытками сформировать отрицательный образ нашей страны в США. Мы продолжим на всех платформах правомерно разоблачать дезинформацию. Могу сказать, что, принимая во внимая такие моменты, наш визит прошел в общих чертах весьма позитивно. Путь преодоления противоречий — здравый диалог, основанный на информации, отражающей действительность».

Турецкий лидер добавил: «Мы очень открыто сказали (нашим американским партнёрам), что у нас есть на настоящий момент двусторонние отношения с Россией, и их мы не разрушим. Наши отношения — стратегические. Почему? Вопрос природного газа. Об этом говорил и я, и мои товарищи своим американским коллегам. Можно ли не говорить о «Турецком потоке»?».