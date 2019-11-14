Москва, , 17:59 — REGNUM Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела РФ не намерен ехать в Германию для урегулирования ситуации с Deutsche Welle («Немецкая волна»). Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 ноября, об этом сообщил глава комиссии Госдумы Василий Пискарёв («Единая Россия»).

«Они у нас нарушали закон, я туда не поеду», — так парламентарий ответ на соответствующий вопрос журналистов.

В начале ноября в Москве состоялась неформальная беседа между депутатами Госдумы во главе с Петром Толстым и Василием Пискаревым и генеральным директором медиакомпании Deutsche Welle Петером Лимбургом с участием представителей МИД РФ и посольства ФРГ в Москве.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не будет вводить каких-либо санкций в отношении зарубежных средств массовой информации, в частности — против немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle.

Пискарёв заверил, что в России Deutsche Welle закрывать не будут.

«Закрывать их никто не собирается», — сказал глава комиссии.

По мнению главы комиссии, СМИ может получить статус иноагента и продолжать работать в России, ведь «статус иноагента — это не приговор».

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