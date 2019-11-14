Бразилиа, , 17:54 — REGNUM Россия в период своего председательства в БРИКС в 2020—2021 годах будет принимать меры для усиления координации внешнеполитической деятельности стран блока на международных площадках, заявил 14 ноября президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании саммита БРИКС в Бразилии.

По его словам, прежде всего это касается взаимодействия стран БРИКС в ООН.

«Конечно же, в ходе председательства Россия будет уделять особое внимание расширению внешнеполитической координации между нашими государствами на ключевых международных площадках. Прежде всего в ООН, где странами БРИКС накоплен действительно хороший опыт взаимодействия», — сказал Владимир Путин.

При этом, отметил российский президент, страны БРИКС должны быть более активными и брать на себя ведущую роль.

В этом ключе страны БРИКС имеют общие позиции «по широкому кругу вопросов ооновской повестки дня: это и миротворчество, и борьба с террористической угрозой, транснациональной преступностью».

Как сообщало ИА REGNUM, 13 ноября в Бразилии начал свою работу саммит стран БРИКС.

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