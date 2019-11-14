Москва, 14 ноября 2019, 17:53 — REGNUM Запад опасается, что Россия восстановит добрососедские отношения с бывшими республиками СССР, считает депутат Госдумы РФ Юрий Афонин (КПРФ). Об этом он заявил 14 ноября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя слова главы Евросовета Дональда Туска, который назвал Россию стратегической проблемой.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам Туска, ему приходилось постоянно напоминать странам Европы, что Россию следует воспринимать как стратегическую проблему. Кроме того, он заявил, что президент России Владимир Путин якобы не только планирует вернуть контроль над странами бывшего Советского Союза, но и ослабить, провоцируя разногласия, сам Евросоюз.
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