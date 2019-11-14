Москва, , 17:53 — REGNUM Запад опасается, что Россия восстановит добрососедские отношения с бывшими республиками СССР, считает депутат Госдумы РФ Юрий Афонин (КПРФ). Об этом он заявил 14 ноября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя слова главы Евросовета Дональда Туска, который назвал Россию стратегической проблемой.

«То, что «Россия — это проблема для Запада», нагнетается уже более 100 лет. Потом был период, когда Запад успокоился и вроде бы показалось, что удалось сломать и поставить во главе Российской Федерации марионеточную фигуру. Но потом опять не получилось, — сказал Афонин. — Сейчас добавился социалистический Китай. Ещё одна империя зла. Но мы должны чётко понимать, что в ближайшее время эта риторика будет продолжаться. Есть боязнь восстановления влияния и добрососедских отношений с бывшими республиками СССР и укрепления экономического влияния».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам Туска, ему приходилось постоянно напоминать странам Европы, что Россию следует воспринимать как стратегическую проблему. Кроме того, он заявил, что президент России Владимир Путин якобы не только планирует вернуть контроль над странами бывшего Советского Союза, но и ослабить, провоцируя разногласия, сам Евросоюз.

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