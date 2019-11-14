Анкара, , 19:16 — REGNUM Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган по возвращении в Анкару из США, где он два дня пребывал с рабочим визитом, ответил на вопросы журналистов. Глава турецкого государства заявил: «Мы не можем полостью отказаться от российских ЗРК С-400 в пользу американских систем Patriot. Мы сказали, что возьмём и Patriot тоже. Но мы получим и С-400».

По сообщению турецкого новостного агенства Anadolu Ajansı, Реджеп Тайип Эрдоган отметил: «Мы поступаем так потому, что придерживаемся многовекторной оборонной концепции. Так обозначили нашу программу Вооружённые силы. То есть, у нас будет и то, и это. Мы сказали, что можем купить и ЗРК Patriot, если нам будут предоставлены приемлемые условия».

Турецкий лидер добавил: «На предложение полностью отказаться от С-400, взяв Patriot, мы смотрим с точки зрения своих суверенных прав и совершенно не находим его приемлемым. Вы же до сих пор не говорили ничего подобного в адрес Греции. У них есть С-300. На это не было никакой реакции».