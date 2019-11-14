Москва, , 17:47 — REGNUM Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела РФ выявила 17 регионов РФ, где оказывают влияние иностранные НКО и СМИ. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 ноября, об этом сообщил глава комиссии Василий Пискарёв («Единая Россия»).

«Мы изучили поступившие к нам материалы по фактам вмешательства во внутренние дела уже в регионах. Помимо Москвы и Санкт-Петербурга в поле зрения иностранных НКО, НПО и СМИ попали и наши регионы. Таких субъектов федерации мы насчитали 17 на сегодня», — сообщил Пискарёв по итогам заседания.

Активность, по его словам, проявляют 12 государств из Европы, а также США.

«Мы насчитали более 50 юридических лиц и физических лиц — иностранных либо российских, но работающих за деньги из-за границы, которые так или иначе влияли на внутреннюю политику субъектов РФ». — сообщил парламентарий.

«Интерес иностранных юрлиц это, конечно, попытка создания так называемых баз или «лагерей» по подготовке лидеров несанкционированных акций протеста», — добавил парламентарий.

Читайте ранее в этом сюжете: Комиссия Госдумы обсудит иностранное вмешательство в Сибири и на Урале