Бразилиа, , 17:47 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин назвал основные приоритеты России в период председательства в группе БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка). Соответствующее заявление Путин сделал сегодня, 14 ноября, в рамках саммита БРИКС в Бразилии.

По словам российского лидера, в период своего председательства в БРИКС Россия будет выступать за плотное сотрудничество в рамках группы в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Напомним, что Россия в 2020 году будет председательствовать в БРИКС. Следующий саммит группы пройдет в Санкт-Петербурге.