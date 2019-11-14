Брюссель, , 17:45 — REGNUM Комментировать принятый 13 ноября Бундестагом законопроект о поправках к Газовой директиве ЕС для Германии рано, сообщила 14 ноября журналистам официальный представитель Европейской комиссии Мина Андреева.

Она объяснила неготовность давать оценку происходящему тем, что закон «пока не обрёл силу», поскольку не подписан президентом Германии.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, чтобы дать возможность германскому оператору Nord Stream 2 AG работаь по проекту «Северный поток — 2», Германия приняла поправки к Газовой директиве ЕС, дабы действие этой директивы не затрагивало германский участок газопровода.

Теперь, после принятия поправок, Газовую директиву Европейский союз сможет применять только к тому участку «Северного потока — 2», который проходит в территориальных водах Германии, то есть к его последним 12 морским милям. Остальной участок будет защищён от Газовой директивы ЕС.

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