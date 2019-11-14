Москва, , 17:44 — REGNUM Глава правительства Ингушетии Магамет Яндиев награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством». Указ об этом подписал президент РФ Владимир Путин. Орден вручил глава республики Махмуд-Али Калиматов, сообщили ИА REGNUM 14 ноября в пресс-службе руководителя региона.

Спикер парламента удостоен награды за «достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу». Глава Ингушетии, вручая медаль, выразил Яндиеву слова благодарности за труд, пожелал ему всего самого лучшего в жизни и успехов в работе.

Магамет Яндиев занимал должность вице-спикера с 1994 по 1999 годы. С 2000 по 2003 годы работал референтом спикера Народного собрания республики, постоянным представителем парламента в Госдуме. Позже он руководил аппаратом законодательного органа Ингушетии, работал в администрации главы региона.